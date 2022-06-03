والدة غريقة بنى سويف: هند كانت صايمة ونزلت تنقذ طفلا "مرجعتش".. بث مباشر

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية الشيخ خطاب التابعة لمركز سمسطا أقصى جنوب غرب محافظة بنى سويف مسقط ربة المنزل عند التى توفيت غرقا فى مياه البحر اليوسفى أثناء محاولتها إنقاذ طفل غرق فى المياه.



وقالت والدة غريقة بنى سويف ان هند توفيت وهى صائمة غرقا فى مياه البحر اليوسفى أثناء إنقاذها لطفل غرق فى البحر اليوسفى أمام قرية قفطان الغربية بمركز سمسطا جنوب بنى سويف



واضافت والدة هند أن نجلتها زارتها قبل غرقها بساعات قليلة لمساعدة بنات عمها فى المنزل بعد وفاة والدتهم قبل أيام .

واضافت والدة هند أن نجلتها لم تمكث معها سوى 15 دقيقة ثم ذهبت للكشف على طفلتها قبل أن تعود إلى المنزل .



وتابعت الوالدة "هند سمعت صوت بنتها أن فى طفل بيغرق قفزت لإنقاذه لكن التيار أخذهم هما الاثنين وماتوا ودفناها النهاردة"



لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا في مياه بحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جوب غرب محافظة بنى سويف، أثناء محاولتها إنقاذ طفل من الغرق أمام القرية، وجرى انتشال الجثمانين ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بورود بلاغ بغرق سيدة في العقد الرابع من العمر في بحر يوسف خلال محاولتها إنقاذ طفل فشلت وغرقا سويا، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري علي رأس سيارة إسعاف وانتشال الجثمانين والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.



وتبين من التحريات الأولية غرق "هند.ا.ع" 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية قفطان الغربية، خلال محاولتها إنقاذ طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات كان يصارع الموت ببحر يوسف أمام قرية قفطان الغربية، وفشلت في إنقاذه فغرق سويا.



وجرى استخراج جثماني المتوفين من مياه النيل، واستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهما، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة.









والدة غريقة بنى سويف (1)



والدة غريقة بنى سويف (2)



والدة غريقة بنى سويف (3)



