هيقوى قلبك ويحميك من الأمراض.. الكرز فاكهة الصيف المفيدة للجسم

فاطمة ياسر

الكرز يعد من الفواكه الصيفية ذات المذاق الرائع والمميز، وتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو يحتوي علي الكالسيوم، والألياف، والفسفور، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين سي وك.

ووفقا لما نشره موقع "webmed" سنتعرف علي فوائده الصحية، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:



نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين سي، فهذا يجعله من الفواكه الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وجعله قادرا علي مكافحة البكتيريا والفيروسات، والفطريات.

-يحميك من ارتفاع الضغط والسكر:



الكرز يحتوي علي مضادات للالتهابات، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص تعرض الجسم لأي مشكلة مرتبطة بالأمراض السابق ذكرها، أي ارتفاع ضغط الدم أو السكر.

-مهم لصحة القلب:



لأنه يحتوي علي البوتاسيوم فهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، وضبط نسبة ضغط الدم، وتقوية عضلة القلب، والحفاظ علي توازن السوائل في الجسم، كما أن تناوله مهمة لمرضي ارتفاع نسبة الكولسترول، لأنه يعمل علي تنظيم نسبته، وكل هذه العوامل تتسبب في الإصابة بأمراض القلب الذي يساهم الكرز في الحماية منها.

-تحسين صحة الجهاز الهضمي:



نظرا لما يحتوي من عناصر غذائية مهمة للجسم، فهذا يجعله مهم للحد من الإصابة بالإمساك والانتفاخ، والغازات والسبب أنه يحتوي علي الألياف.

-الحفاظ علي صحة الكلي:



يرجع احتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة، للحفاظ علي صحة الكلي.