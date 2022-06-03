هل يسبب سرطان الرئة آلاما في الوجه؟ اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة التي لا تسبب أي أعراض حتى ينتشر، لكن بعض المصابين بسرطان الرئة المبكر تظهر عليهم أعراض، وأحد هذه الأعراض هو الألم المستمر في ثلاثة أجزاء من الوجه يصيب الألم ما بين 20 إلى 50% من مرضى السرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

س: أين تحدث الآلام في الوجه؟



يصف العديد من مرضى السرطان الألم المستمر والحاد في بعض الأحيان كأول علامة تظهر عند الإصابة بسرطان الرئة، ويقع الألم عادة في الأذن وأحيانًا الفك والجبهة في بعض التقارير، وصف المرضى "نوبات من آلام الوجه المنهكة"، على أنها صداع عنقودي قد يتفاقم عندما يكون الشخص مستلقيًا أو يرفع ذراعيه.

وأشار الباحثون إلى أن الألم يمكن في حالات نادرة أن يكون من أعراض سرطان الرئة.

س:لماذا يسبب السرطان آلام الوجه؟



وفقًا للباحثين، يمكن أن يتطور ألم الوجه في سرطان الرئة بسبب مجموعة من الاضطرابات التي تحدث عندما تهاجم الأجسام المضادة المقاومة للسرطان عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في الجهاز العصبي.

بدلاً من ذلك ، يمكن للورم أن يمارس ضغطًا على الوريد الأجوف - الوعاء الدموي المؤدي إلى الوجه، قد لا يؤدي هذا إلى الشعور بالألم فحسب ، بل قد يتسبب أيضًا في حدوث تورم واضح.

قد يكون ألم الوجه من أعراض عدة أنواع أخرى من السرطان. تحدث آلام الوجه في حوالي 80 % من مرضى سرطان الرأس والعنق.

س: ما الأعراض الأخرى لسرطان الرئة؟



مع تطور سرطان الرئة، يمكن أن تحدث مجموعة من المضاعفات ، بصرف النظر عن ألم الوجه والتورم، وتشمل هذه السوائل حول الرئتين ، والالتهابات ، والجلطات الدموية ، وارتفاع مستويات الكالسيوم ، ومشاكل في الجهاز العصبي مثل ضغط الحبل الشوكي ، وانسداد المجاري الهوائية أو أنابيب الطعام ، والأورام في أجزاء أخرى من الجسم، بسبب النقائل ومشاكل الصحة العقلية .

إذا ذهبت إلى طبيبك عندما لاحظت الأعراض لأول مرة ، فقد يتم تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة ، عندما يكون العلاج أكثر فعالية.