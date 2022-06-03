ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بإسنا فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة تثقيفية حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الجمعية الزراعية لبندر إسنا جنوب الأقصر، وذلك استمراراً لسلسلة الندوات واللقاءات فى المدن والقرى المختلفة للتعريف بأهمية المنظومة الصحية الجديدة.

وافتتح الندوة المهندس رجب عبد الفتاح مدير إدارة التعاون الزراعي بإسنا، حيث رحب في بداية الندوة بضيوف التأمين الصحي الشامل ومزارعي إسنا، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف المنظومة الصحية داخل الأقصر، وتابع إن مدينة إسنا تعاني بشكل كبير من مشكلات التأمين الصحي الشامل، وتتمثل في نقص أدوية وتأخر العمليات والفحوصات التي قد تؤثر على صحة المواطن، وبدأ أحمد أمين مدير إدارة العلاقات العامة بفرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، عن قانون التأمين الصحي الشامل ومراحل تطبيقه بالمحافظات المختلفة ومنها محافظة الأقصر التي تم تطبيق النظام بها بعد محافظة بورسعيد ضمن المرحلة الأولى.

وأكد المهندس رجب خلال الندوة، أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي لجميع المواطنين يتم عن طريق التسجيل في أقرب وحدة صحية أو مركز طبي للمنتفع، وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم لكافة أفراد الأسرة، والعرض على التخصصات الطبية المختلفة وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم، وتابع أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع وهو نظام إلزامي لجميع المواطنين، كما ناشد المواطنين بسرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات وتسديد الاشتراكات مع التزام الدولة بإعفاء الغير قادرين طبقا للقانون.

وتابع الحديث رأفت صادق بإدارة العلاقات العامة، أن الهدف من الندوات التثقيفية التي تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة، وتذليل العقبات أمام المنتفعين والتواصل مع الإدارات المعنية بالفرع، وفي نهاية الندوة تم الرد على استفسارات المواطنين عن التأمين الصحي الشامل.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة ضمن عدد من الندوات التثقيفية التي يعقدها الفرع بالجمعيات الزراعية خلال الأسابيع القادمة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بناء على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر.