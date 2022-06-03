نجل ترامب يدعم جونى ديب: أول رجل يفوز فى جدال مع امرأة

أشاد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بالممثل جوني ديب باعتباره "أول رجل يفوز في جدال مع امرأة" بعد أن حصل الاخير على 10.35 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.
نشر الابن الأكبر للرئيس السابق دونالد ترامب صورة على صفحته على إنستجرام يوم الجمعة تظهر صورة ديب بقبضته المشدودة مرفوعة في الهواء.
جاء فيها أن "جوني ديب سيبقى دائمًا في الأذهان باعتباره أول رجل يفوز في جدال مع امرأة".
على مدى ستة أسابيع، استمع المحلفون إلى كلا الممثلين اتهامات شديدة العنف الأسري ضد بعضهما البعض في قضية جذبت الانتباه في جميع أنحاء العالم ورأت المشجعين يتدفقون إلى قاعة المحكمة في فرجينيا لإلقاء نظرة على المحاكمة الدرامية.
في أعقاب حكم يوم الأربعاء ، تحدث العديد من المشاهير والشخصيات العامة - بعضهم احتفال والبعض الآخر في مواساة، وخاض نجل الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا في القضية قبل وبعد أن توصلت هيئة المحلفين إلى حكمها.
وبمجرد إعلان الحكم، أظهر ترامب جونيور مرة أخرى دعمه لديب وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "صدقوا كل النساء ... ما عدا أمبر هيرد".
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