نجل ترامب يدعم جونى ديب: أول رجل يفوز فى جدال مع امرأة

كتبت: نهال أبو السعود

أشاد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بالممثل جوني ديب باعتباره ‏‏"أول رجل يفوز في جدال مع امرأة" بعد أن حصل الاخير على 10.35 مليون دولار كتعويض في قضية ‏تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.‏

نشر الابن الأكبر للرئيس السابق دونالد ترامب صورة على صفحته على إنستجرام يوم الجمعة تظهر ‏صورة ديب بقبضته المشدودة مرفوعة في الهواء.‏

جاء فيها أن "جوني ديب سيبقى دائمًا في الأذهان باعتباره أول رجل يفوز في جدال مع امرأة".‏

على مدى ستة أسابيع، استمع المحلفون إلى كلا الممثلين اتهامات شديدة العنف الأسري ضد بعضهما ‏البعض في قضية جذبت الانتباه في جميع أنحاء العالم ورأت المشجعين يتدفقون إلى قاعة المحكمة في ‏فرجينيا لإلقاء نظرة على المحاكمة الدرامية.‏

في أعقاب حكم يوم الأربعاء ، تحدث العديد من المشاهير والشخصيات العامة - بعضهم احتفال ‏والبعض الآخر في مواساة، وخاض نجل الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا في القضية قبل وبعد أن توصلت ‏هيئة المحلفين إلى حكمها.‏

وبمجرد إعلان الحكم، أظهر ترامب جونيور مرة أخرى دعمه لديب وكتب على وسائل التواصل ‏الاجتماعي: "صدقوا كل النساء ... ما عدا أمبر هيرد".‏