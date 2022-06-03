اليوم السابع
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نجل ترامب يدعم جونى ديب: أول رجل يفوز فى جدال مع امرأة

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:55 م
نجل ترامب يدعم جونى ديب: أول رجل يفوز فى جدال مع امرأة دونالد ترامب جونيور
كتبت: نهال أبو السعود

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أشاد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بالممثل جوني ديب باعتباره ‏‏"أول رجل يفوز في جدال مع امرأة" بعد أن حصل الاخير على 10.35 مليون دولار كتعويض في قضية ‏تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.‏
 
نشر الابن الأكبر للرئيس السابق دونالد ترامب صورة على صفحته على إنستجرام يوم الجمعة تظهر ‏صورة ديب بقبضته المشدودة مرفوعة في الهواء.‏
 
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جاء فيها أن "جوني ديب سيبقى دائمًا في الأذهان باعتباره أول رجل يفوز في جدال مع امرأة".‏
 
على مدى ستة أسابيع، استمع المحلفون إلى كلا الممثلين اتهامات شديدة العنف الأسري ضد بعضهما ‏البعض في قضية جذبت الانتباه في جميع أنحاء العالم ورأت المشجعين يتدفقون إلى قاعة المحكمة في ‏فرجينيا لإلقاء نظرة على المحاكمة الدرامية.‏
 
في أعقاب حكم يوم الأربعاء ، تحدث العديد من المشاهير والشخصيات العامة - بعضهم احتفال ‏والبعض الآخر في مواساة، وخاض نجل الرئيس السابق مرارًا وتكرارًا في القضية قبل وبعد أن توصلت ‏هيئة المحلفين إلى حكمها.‏
 
وبمجرد إعلان الحكم، أظهر ترامب جونيور مرة أخرى دعمه لديب وكتب على وسائل التواصل ‏الاجتماعي: "صدقوا كل النساء ... ما عدا أمبر هيرد".‏
 

جوني ديب

ترامب

ترامب جونيور

امبر هيرد

تواصل اجتماعي

انستجرام


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