ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادرت عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19200 طن تشمل : 860 طن علف بنجر و3600 طن يوريا و2420 طن رمل و12320 طن بضائع متنوعه.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44271 طنا تشمل : 1486 طن ابلاكاش و2300 طن خردة و11426 طن حديد و11000 طن سلاج و17217 طن ذرة و2732 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالى وزن 842 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 839 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 206 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1536 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7208 طنا.. بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 303821 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4265 شاحنة.





