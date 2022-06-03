مقربون من الرئيس الروسى لواشنطن بوست: بوتين يلجأ للأسلحة الاقتصادية ضد الغرب

كشف مسئولون مقربون من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لصحيفة واشنطن بوست أنه سيبذل ‏قصارى جهده لتقليل الدعم الغربى لأوكرانيا عن طريق استخدام "الأسلحة الاقتصادية".‏

المح مسؤولو الكرملين للإشارات الأخيرة بسبب التردد من قبل بعض الحكومات الأوروبية كمؤشر على أن ‏الغرب قد يفقد التركيز فى السعى لمواجهة الهجوم الروسى على أوكرانيا، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة ‏العالمية بعد فرض عقوبات على موسكو.‏

وقال ملياردير روسى مقرب من الكرملين، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "واشنطن بوست" إن بوتين ‏يعتقد أن الغرب سيصبح منهكاً.‏

وأضاف أن "بوتين لم يكن يتوقع رد الغرب القوى والموحد فى البداية، لكنه يحاول الآن إعادة تشكيل ‏الموقف، ويعتقد أنه سيفوز على المدى الطويل"، وتابع: "يعتقد بوتين أن القادة الغربيين عرضة ‏للدورات الانتخابية، كما يرجح أن الرأى العام هناك يمكن أن ينقلب فى يوم واحد".‏

كان الحظر المفروض على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً والذى أعلنه الاتحاد الأوروبى هذا ‏الأسبوع محل إشادة من تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، باعتباره يضع أقصى حد من "الضغط ‏على روسيا لإنهاء الحرب"، لكن مسؤول روسى مقرب من الكرملين يقول أنه لن يكون له تأثير يذكر على ‏المدى القصير ".‏

وتابع: "مزاج الكرملين هو أننا لا نستطيع أن نخسر بغض النظر عن التكلفة".‏

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فى مقابلة مع الصحيفة إن الدول تشعر بتأثير هذه ‏العقوبات أكثر روسيا نفسها: "لقد ارتكب الغرب خطأً تلو الآخر، ما أدى إلى تزايد الأزمات، والزعم أن هذا ‏كله بسبب ما يجرى فى أوكرانيا، وبسبب بوتين، غير صحيح".‏

يشير هذا الموقف إلى أن الكرملين يعتقد أن بإمكانه الصمود أكثر من الغرب فى تجاوز تأثير العقوبات ‏الاقتصادية.‏

وأضاف الملياردير الروسى إن الجيش الروسى يحقق مكاسب تدريجية فى منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، ‏وبدلاً من السعى لخوض معركة فورية وحاسمة، يعتقد بوتين أن الوقت فى صالحه.‏

وتابع: "بوتين رجل صبور للغاية، ويمكنه الانتظار من 6 إلى 9 أشهر، كما يمكنه السيطرة على المجتمع ‏الروسى بشكل أكثر إحكامًا بكثير مما يستطيع الغرب السيطرة على مجتمعه".‏