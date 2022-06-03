مقتل 4 إرهابيين بضربات جوية فى محافظة الأنبار العراقية

كتب محمد جمال

أعلنت خلية الإعلام الأمنى، اليوم الجمعة، مقتل أربعة إرهابيين بضربات جوية في محافظة الانبار، وقالت الخلية فى بيان ورد لشبكة السومرية نيوز، إن "الجهد الاستخبارى المهنى الذى عمل به الأبطال فى مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، كانت له نتائج مثمرة بعد أن زودت هذه المديرية طائرات الـ F_16 العراقية فى قيادة القوة الجوية بمعلومات دقيقة، أسفرت عن تدمير عجلة نوع ( لورى) كانت تقل 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى وادى القذف ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، حيث قتل هؤلاء المجرمين بهذه الضربات المؤكدة". وأضافت، أن "ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير الأراضى من دنسهم واجب وطنى لن تحيد عنه قطعاتنا الأمنية المخلصة للعراق وشعبه".

يذكرأن، أعلن الجيش العراقى، الإطاحة بإرهابيين اثنين، وضبط أحزمة ناسفة فى محافظتى الأنبار ونينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "بعمليات منفصلة نفذت استنادًا إلى معلومات دقيقة لشُعب استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشرة وباشراك قوة تابعة لقيادة القوات البرية في الفرق أعلاه، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في سيطرتي الصقور مدخل الأنبار والرميلة في القائم، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف البيان: "كما تمكنت القوة من ضبط 4 أحزمة ناسفة وكميات من الاعتدة المختلفة غربي نينوى"، لافتًا إلى أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية، وتم رفع الأحزمة الناسفة وتفجيرها.