مطار مرسى علم يستقبل اليوم 6 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 103 رحلات طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للدخول.



وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت، حتي اليوم وصول 103 رحلات سياحية أسبوعية تصل من 11 دولة أوروبية، منها 98 رحلة دولية أوروبية، و5 رحلات داخلية من المطارات المصرية.



وتبين من كشوف رحلات الطيران، أن الرحلات التي وصلت المطار خلال الاسبوع منها 3 رحلات من بلجيكا، ووصول 5 رحلات من هولندا، بينما شهد المطار وصول 17 رحلة من المطارات الإيطالية، و16 رحلة من ألمانيا.



كما استقبل المطار أكبر عدد رحلات خلال الأسبوع من المطارات التشيكية بواقع 29 رحلة، و21 رحلة من بولندا و3 من سويسرا ورحلة من فرنسا وأخرى من مطار لكسمبورج زاخرى من رومانيا، وأخيرا والذي يعد أول وصول لها من سلوفاكيا.









