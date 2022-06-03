مصرع فتاتين إثر حادث تصادم سيارة نقل ودراجة فى مصر القديمة

لقيت فتاتين مصرعهما وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة مصر القديمة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة مصر القديمة، على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء استقلال الفتاتين لدراجة نارية خلف أحد الأشخاص صدمتهما سيارة نقل أعلى الطريق مما أسفر عن سقوطهما أسفل السيارة ووفاتهما وإصابة قائد الدراجة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وأضاف بأنه لم يتعمد دهسمها، وتم رفع الحادث بالكامل.