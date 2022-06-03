مصرع طفل ونجاة والده عقب سقوط سيارة كارو فى ترعة بالمنوفية.. فيديو

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، حول واقعة غرق طفل عمره 4 سنوات، داخل ترعة البواجرية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث لم يتمكن والده من إنقاذ حياته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى اليوم الواحد.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد غرق طفل 4 سنوات، بترعة قرية البواجرية التابعة لدائرة المركز، ونقله لمستشفى اليوم الواحد، تحت تصرف جهات التحقيق، ولحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعى ع، ف، خ 4 سنوات داخل ترعة البواجرية، وبسؤال شهود العيان أكدوا انقلاب عربة كارو داخل الترعة، ما تسبب في الحادث، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم 14506 جنح مركز أشمون وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.