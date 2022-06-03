مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بإحدى الترع في الغربية

الغربية محمد طارق

لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا التابع لمحافظة الغربية، وذلك أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغ بغرق طفل أثناء الاستحمام في ترعة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، تحت إشراف المقدم محمد غانم رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالغربية، وتم انتشال الجثمان.



وتبين من الفحص ان الطفل ويدعى “ع. ا” 16 سنة ، وأثناء قيامه بالاستحمام فى الترعة جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، وتم نقله الي مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وأخطار النيابة التي صرحت بدفنه .



