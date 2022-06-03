مصرع شخصين فى انقلاب سيارة نصف نقل ببحر العباسى بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق بحر العباسى بمنطقة كفر شاهين التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، وتم نقلهما إلى مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية كفر شاهين التابعة للمركز، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل ببحر العباسى بالطريق العام كان يستقلها 4 أشخاص، مما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة آخرين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهرى، وتم رفع السيارة من المياه وتحويل المصابين الى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.