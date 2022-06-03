مصرع شاب غرقًا فى ترعة الشوينة بمحافظة قنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا في ترعة الشوينة بقرية الجبلاو في قنا بعد نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب غرقًا في ترعة بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا بعد نزوله للاستحمام، وتم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري لانتشال الجثة
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات
جثة
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لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا في ترعة الشوينة بقرية الجبلاو في قنا بعد نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو.
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