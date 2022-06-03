مصرع سائق سيارة أثناء عمله داخل مصنع مواسير فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، مصرع سائق سيارةإثر سقوط كمية من المواسير الخرسانية فوقه أثناء عمله داخل مصنع مواسير خرسانية بدائرة المركز.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغا باستقبال مستشفى زفتى العام شخص في العقد الرابع من العمر مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة ونزيف بالمخ ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتي وتبين مصرع "هاني. س. ا. ا " سائق مقيم بقرية سنباط بدائرة مركز زفتي ، وتواصلت التحريات أن المتوفي أثناء عمله داخل مصنع مواسير خرسانية بدائرة المركز سقطت عليه كمية من المواسير الخرسانية ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفى واستدعاء شهود عيان الواقعة وسؤال ذويه والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.







