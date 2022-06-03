مسئولى مدينة الشهداء بالمنوفية يواصلون حصر الأراضى المزروعة بالقمح

المنوفية - محمد فتحى

وجه المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، باستمرار العمل دون توقف بحصر مساحات الأراضي المزروعة بمحصول القمح سواءً ميدانياً أو بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية ومقارنة ذلك بالكميات الفعلية التي تم توريدها من القمح، مشدداً على إحكام السيطرة والرقابة على عمليات التوريد.



ومن جانبهم واصل نوّاب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية عمليات حصر الأراضي المزروعة، ومراجعة كشوف الجمعيات الزراعية لضمان سلامة عملية التوريد، وتذليل أي عقبات تواجهها.



وقام المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم يرافقه ومدير إدارة التموين، ومدير إدارة البنك الزراعي، ومدير الإدارة الزراعية بمتابعة عملية توريد القمح من المزارعين بالبنك الزراعي بقرية زاوية الناعورة، والتي كانت قد بدأت منذ شهر إبريل، حيث يتم التأكد من سلامة طرق التخزين، ومطابقتها للشروط حفاظاً على جودة المحصول.



وشدد أبو حطب على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تيسير عملية توريد محصول القمح من المزارعين بنطاق المركز.



️وأكد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين، وحصر المساحات المزروعة بالقمح، ومقارنتها بما تم توريده لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد لتحقيق أعلى معدل.



هذا وتهيب رئاسة مجلس مدينة الشهداء بالمزارعين بسرعة توريد محصول القمح في الأماكن المخصصة لتوريده، بناء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.











