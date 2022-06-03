محافظ دمياط: توريد 48 ألف طن من محصول القمح لشون وصوامع المحافظة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توريد 48260 طنا من محصول القمح لهذا الموسم بالشون والصوامع منذ انطلاق موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى أمس الخميس.

وذكرت المحافظ تخطى نسبة التوريد من المستهدف لهذا الموسم معدل 91.90% ، وتجاوزها معدلات 265.98% بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة منظومة التوريد بشكل مستمر وذلك للوقوف على اى عقبات قد تؤثر على انتظام تلك المنظومة ووضع حلول فورية لها ،كما وجهت تعليماتها إلى مديريتى التموين والزراعة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد.

وأكدت محافظ دمياط، أنه فى حالة رصد أى محاولات لتداول القمح بشكل غير قانونى سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ومصادرة القمح.