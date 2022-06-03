محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يشاركه اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة من الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة الإشغالات والمرافق والمرور، لإزالة الإشغالات المتواجدة بشوارع وميادين مدينة بنها لتطهير وإزالة كل الإشغالات والمظاهر العشوائية وفروشات الباعة الجائلين والأرصفة والتندات والأسوار المخالفة، حيث ركزت الحملة جهودها بشوارع وسط مدينة بنها وشارع عطا وشارع سعد زغلول وشارع غرب الإستاد ومنطقة عزبة السوق والحرس الوطني ووابور الثلج والمنشية وذلك استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة وتيسير الحركة المرورية .



وجاءت الحملة بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء أمجد محفوظ مدير المرور، والمقدم حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق.



وأسفرت الحملة عن تحرير 227 محضر إزالة فورية، وتحرير 217 محضر إزالة بائع متجول، وتم تحرير 71 محضر إشغال طريق، وتحرير 59 محضر نظافة عامة، و7 محضر بيئة، و17 محضر إزالة نصبة شاي، و4 عربة كارو كبير، و7 عربة يد، و37 محضر تنده مخالفة، و19 محضر إزالة وصلات كهربائية، و43 محضر إزالة إعلانات مخالفة.



وأكد المحافظ، أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم، حيث أكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.



ومن جانبه وجه المحافظ، إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتأتي الحملة في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.



وأعرب المواطنين خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية أمام عماراتهم ومنازلهم السكنية.







جانب من الحملة ببنها



جانب من الحملة



خلال الحملة ببنها



خلال الحملة



محافظ القليوبية ومدير الامن خلال الحملة













