محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم وشارل دى جول.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والدقي لمتابعه حالة النظافة والإشغالات ونسب تنفيذ أعمال الرصف بعدداً من القطاعات.

وجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بتكثيف حملات رفع وإزالة الحواجز والاوتاد الحديدية من مسار الطريق وعدم السماح بتعدي المنشأت علي الطريق العام .

كما كلف المحافظ رئيس هيئة النظافة باستمرار جهود التجريد للطرق ومتابعه اداء شركات النظافة العاملة .

تفقد المحافظ أعمال التطوير بشوارع شارل دي حول و النيل السياحي وأعمال رصف وتطوير شارع البحر الأعظم للوقوف علي نسب التنفيذ موجها رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعه أداء الشركه المسند إليها الأعمال وسرعة انجاز الاعمال المتبقية .

وكلف المحافظ برفع كفاءة بعض متفرعات شارع النيل للحفاظ علي الشكل الحضاري بالقطاع بالكامل موجها رئيس الحي بإصلاح احد الباكيات بالسور الحديدي بمسار الكورنيش ومتابعه الصيانة الدورية للأسوار والتأكد من عدم التعدي علي الطريق من قبل المنشأت المطلة علي النيل.

كما اطلع المحافظ علي أعمال التطوير الجارية بشارع بهي الدين بركات ونفق عباس موجها بتلافي بعض الملاحظات قبل استلام الاعمال من الشركه ورفع كفاءة الانارة بالطريق .

كما وجه المحافظ برفع كفاءة شارع بني عامر وحسن برادة بحي جنوب الجيزة وتبليط بالانترلوك لعددا من الشوارع الغير مدرجه في الخطه .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وكلا من ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب .