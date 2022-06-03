محافظة أسوان تفتتح منفذين للسلع الأساسية بمدينة إدفو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، 2 منفذ بمدينه إدفو ومجمع مصنع سكر إدفو، موضحاً بأنه تم تقديم كافة التسهيلات والمساحات بإفتتاح هذه المنافذ تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان بالتوسع في أفتتاح المنافذ والمعارض لبيع السلع الغذائية والتموينية والإستهلاكية، علاوة على طرحها في المجمعات الإستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية الثابتة والمتحركة.

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى ملف مراقبة الأسعار وضبطها، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف، حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة.

وفي هذا السياق، لفت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض التي تعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعارض.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإستمرار في فتح المنافذ وعمل معارض للسلع الأساسية وطرحها بأسعار مخفضة، وهو ما تم التأكيد عليه في مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وبناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.









محافظة أسوان تفتتح منفذين للسلع الأساسية بمدينة إدفو (1)



محافظة أسوان تفتتح منفذين للسلع الأساسية بمدينة إدفو (2)