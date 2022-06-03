مجلس أوروبا يندد بالفساد فى العقود خلال فترة كورونا

فاطمة شوقى

ندد مجلس أوروبا ببعض الفضائح الخاصة بالفساد في العقود العامة التي تمت خلال الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا، والتي أطلق عليها "الوصول المميز لعقود الوباء"، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

واقترحت مجموعة الدول المناهضة للفساد (Greco) التابعة لمجلس أوروبا اليوم الشفافية والإشراف والمساءلة لمعالجة ومنع الفساد السياسي في مواجهة الإرهاق الاجتماعي بسبب القضايا الجديدة التي نشأت طوال عام 2021.

وقالت مارين مرسيلا، رئيسة إل جريكو ، التي قدمت التقرير السنوي للمنظمة: "أصبح المجتمع منهكًا بشكل متزايد والمسؤولون عن الفضائح أصبحوا أكثر مناعة تجاه الإحراج العام القصير الذي يمكن أن يتبع مثل هذه الاكتشافات".

وبحسب مرسيلا ، فإن زيادة الشفافية والمساءلة أمام العدالة "يمكن أن تعزز ثقة الجمهور في الأنظمة السياسية ، والإدارة العامة ، وبطبيعة الحال ، في الديمقراطية".

ويوصي التقرير "بإجراءات وقائية حازمة وفعالة" ، على النحو الذي اقترحه "إل جريكو" في تقاريره الوطنية لمتابعة مكافحة الفساد.

وتظهر فضائح الفساد بشكل غير مشجع في وسائل الإعلام ، غالبًا بسبب المخاطر التي تم تحديدها بالفعل من قبل إل جريكو والتي تنتهي في النهاية ،" كما تقر الوثيقة.

بالنسبة للوكالة ، فإن الفساد يقوض سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تحويل الأموال وتقويض الثقة في الديمقراطية. يقول: "الفساد يجعل مجتمعاتنا أقل عدلاً وأقل مساواة".

الفساد في العقود بسبب الوباء

كانت بعض الفضائح الأكثر شهرة في العام الماضي تتعلق بالضغط الوبائي و "الوصول المميز إلى العقود الحكومية التي يسهلها ما يسمى بـ" الضغط ".

على الرغم من أن ممارسة الضغط هو نشاط مشروع ، تلتزم إل جريكو بزيادة شفافيتها "حتى يعرف المواطنون الجهات التي تسعى للتأثير على القرارات السياسية وتقليل مخاطر الممارسات الفاسدة".

وقال مرسيلا ، رئيس المحكمة العليا الكرواتية ، إن مثل هذه الشفافية الأكبر "يمكن أن تعزز ثقة الجمهور في الأنظمة السياسية". وأقر "هذه الثقة العامة تم اختبارها في بعض المناسبات إلى أقصى حد في عام 2021".

وأضاف التقرير أن الفساد يؤثر أيضًا على الرياضة. وقال: "إن الافتقار إلى النزاهة في الرياضة يقوض القيم التي تكمن في قلب الحركة الرياضية ، مثل الاحترام والمساواة والإنصاف والثقة".

وأشار التقرير إلى أنه "من الضروري أن تحترم السلطات حرية الإعلام وأن من يتصرف بطريقة فاسدة يدفع ثمن الفساد ، وليس من يقوم بتغطيته".

ينهي إل جريكو جولته الرابعة من التقييم حول منع الفساد في عمل البرلمانيين والقضاة والمدعين العامين، وستوافق على تقرير متابعة بشأن إسبانيا ، التي لم يبت فيها سوى إصلاح انتخاب المجلس العام للسلطة القضائية (CGPJ).