اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 06:26 ص
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ما أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى؟ الصحة تجيب

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:00 ص
ما أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى؟ الصحة تجيب وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، مؤكدة أنه يضمن نسبة شفاء عالية عند اكتشاف الإصابة.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات الإصابة بسرطان الثدى، مؤكدة أن سرطان الثدى يظهر على شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة فى الثدى، وهو ما يتطلب إجراء الفحص الذاتى شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: الكشف المبكر لسرطان الثدى يضمن نسبة شفاء عالية ويمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
 
وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساء.

وزاره الصحه

سرطان الثدي

الدورة الشهرية


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