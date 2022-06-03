ماكرون.. مدة محادثاتى الهاتفية مع بوتين خلال 6 أشهر فاقت الـ100 ساعة

كتب محمد جمال

كشف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن المدة الإجمالية للمحادثات الهاتفية التى أجراها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الأشهر الستة الماضية، لا تقل عن 100 ساعة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال ماكرون في حديث صحفى: "الوضع في أوكرانيا معقد حقا، ولهذا كرست الكثير من الوقت والجهد له"، وحسب قوله، "فمن الصعب بالفعل حساب عدد المحادثات التي أجريتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ديسمبر". مؤكدا: "تحدثنا لما لا يقل عن مائة ساعة".

وأضاف أنه لم يخف هذه المفاوضات وأجراها بناء على طلب الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي.

وشدد ماكرون على أنه "لا يمكن إذلال روسيا"، لافتا إلى أنه "عندما يتوقف القتال يوما ما، يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الأزمة عبر الدبلوماسية... مقتنع بأن على فرنسا أن تلعب دور الوسيط".