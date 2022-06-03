ماتت صائمة.. هند شهيدة الشهامة ببنى سويف حاولت إنقاذ طفل فغرقت معه (فيديو)

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل محافظة بنى سويف، والتى شهدت غرق سيدة أثناء محاولة إنقاذ طفل بقرية قفطان الغربية جنوب غرب محافظة بنى سويف.



وقال هشام شقيق هند، إن شقيقته كانت فى زيارة يومية للقرية منذ يوم السبت الماضى لوفاة عمتهما، مشيرا إلى أنها كانت تحضر يوميا للمساعدة فى أعمال المنزل.



وأضاف هشام أن شقيقته فى ذات يوم الحادث زارت والدته، ثم ذهبت للكشف على ابنتها المريضة، وأحضرت الفاكهة وعادت إلى منزل زوجها بقرية قفطان الغربية.



وقالت والدة غريقة بنى سويف، إن هند توفيت وهى صائمة غرقا فى مياه البحر اليوسفى، أثناء إنقاذها لطفل غرق فى البحر اليوسفى أمام قرية قفطان الغربية بمركز سمسطا جنوب بنى سويف.





وأضافت والدة هند، أن نجلتها زارتها قبل غرقها بساعات قليلة، لمساعدة بنات عمها فى المنزل بعد وفاة والدتهم قبل أيام.

وأضافت والدة هند، أن نجلتها لم تمكث معها سوى 15 دقيقة، ثم ذهبت للكشف على طفلتها قبل أن تعود إلى المنزل.



وتابعت الوالدة "هند سمعت صوت بنتها أن فى طفل بيغرق قفزت لإنقاذه لكن التيار أخذهم هما الاثنين وماتوا ودفناها النهاردة".



