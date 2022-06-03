وقال هان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "إنه على الرغم من رفع إلزامية العزل الذاتي، لا يزال يتعين على الوافدين الدوليين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في غضون 3 أيام من دخولهم إلى كوريا الجنوبية".

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تطبيع عدد الرحلات الدولية بشكل كامل ورفع حظر التجول للقادمين في مطار إنتشون الدولي اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 8 يونيو الجاري.