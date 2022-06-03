اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 12 ألفا و542 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 03 يونيو 2022 11:01 ص
كوريا الجنوبية تسجل 12 ألفا و542 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
سول (أ ش أ)

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أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفا و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 18 مليونا و141 ألفا و835 إصابة.

وأوضحت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 17 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا و229 وفاة، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة شهد زيادة قدرها 2644 حالة من 9 آلاف و898 حالة في اليوم السابق، غير أنه مثل تراجعا قدره 4 آلاف و38 إصابة من 16 ألفا و580 إصابة قبل أسبوع.

 

 


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