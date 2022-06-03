اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 04:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تبدأ فى دفع التعويضات للشعوب الأصلية مقابل الأراضى المصادرة

الجمعة، 03 يونيو 2022 04:00 ص
كندا تبدأ فى دفع التعويضات للشعوب الأصلية مقابل الأراضى المصادرة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن السلطات الكندية بدأت بدفع التعويضات للشعوب الأصلية مقابل الأراضي التي صادرتها منها الحكومات الكندية السابقة.

وأشار ترودو إلى تحقيق "اتفاق تاريخي" بين الحكومة الكندية وشعب سيكسيكا الأصلي في محافظة ألبرتا حول تسوية الخلاف حول الأراضي بقيمة 1.3 مليار دولار كندي (1.03 مليار دولار أمريكي).

وأكد ترودو أن هذا هو أول اتفاق من نوعه، لكن العمل جار على عقد المزيد من الاتفاقات مع الشعوب الأصلية في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء: "نعترف بأخطاء الماضي المروعة، ونحن نعمل على تصحيحها".

يذكر أن حكومة ترودو تدعو منذ عدة سنوات إلى المصالحة مع الشعوب الأصلية، وقدم ترودو اعتذارا رسميا لها في عام 2017.


جاستن ترودو

كندا

اخبار كندا

السكان الاصليون

تعويضات


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة