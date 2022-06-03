كل ما تريد معرفته عن أول محطة إنتاج هيدروجين أخضر من المخلفات بقناة السويس

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبوع الماضى أول مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات، فما هى تفاصيل هذا الأتفاق وأهميتها؟

س. ما هى الشركة التى وقعت الاتفاق لتنفيذ المحطة؟

ج. تم توقيع مذكرة التفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة H2 Industries الألمانية المتخصصة فى تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر فى المنطقة الاقتصادية.

س. كم تبلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالمشروع؟

ج. يبلغ حجم الاستثمارات نحو 4 مليارات دولار فى منطقة شرق بورسعيد.

س. كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع؟

ج. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.

س. ما هى أهمية توقيع هذه المذكرة؟

ج. يأتى التوقيع فى ظل جهود الهيئة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية وخاصة أن هذا المجال هو أحد القطاعات المستهدفة للهيئة تبعاً لاستراتيجية الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، وكذلك تزامناً مع استضافة مصر قمة تغير المناخ فى نوفمبر المقبل، فضلاً عن أن هذه الصناعات ترتكز على توافر مقومات تمتلكها المنطقة الاقتصادية وخاصةً تلك التى تتمتع بها منطقتى السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين؛ حيث ملاصقة الميناء للمناطق الصناعية واللوجستية مما يسهل من عمليات تموين السفن وأغراض التصدير للأسواق الخارجية.