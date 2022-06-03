ووفقا لخدمة حرس الحدود القيرغيزية، فإن مجموعة من حرس الحدود الطاجيك تسللت إلى أراضي قيرغيزستان، وعندما طلب الحرس القيرغيزي من الجانب الطاجيكي مغادرة الحدود، قامت العناصر الطاجيكية بإطلاق النار على حرس الحدود القيرغيزي، الذين اضطروا للرد على النيران.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وأوضحت خدمة حرس الحدود، أنه على الرغم من المحادثات الهاتفية التي جرت بين مدير خدمة حرس الحدود أولاربيك شارشييف وقائد حرس الحدود في طاجيكستان رحمونالي، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن الجانب الطاجيكي لم يوقف إطلاق النار.

وقالت إنها تتخذ جميع الإجراءات لمنع المزيد من التصعيد للوضع وتدعو قوات الحدود الطاجيكية إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت خدمة الحدود القرغيزية إلى أن الجانب الطاجيكي واصل إطلاق قذائف الهاون على الجانب القيرغيزي، غير أن تبادل إطلاق النار على الحدود القرغيزية-الطاجيكية، توقف في الساعة 2:15 بالتوقيت المحلي.

وأصيب جندي قيرغيزي في تبادل لإطلاق النار وتلقى مساعدة طبية.