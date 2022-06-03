قوافل حياه كريمة التعليمية تستكمل مراجعات الثانوية العامة لطلاب الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة اليوم الجمعة لفعاليات قوافل مصر التعليمية التابعة لمبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتى تستهدف طلاب الصف الثالث الثانوي العام، وينفذها خبراء من وزارة التربية والتعليم وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وديوان عام محافظة الوادي الجديد تحت إشراف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم والتى شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة منذ صباح اليوم .





وقال جمعة عطية مدير إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة في تصريح خاص ل اليوم السابع أن وزارة الشباب والرياضة تشارك في تنفيذ قوافل مصر التعليميه منذ انطلاقها على مدار عدة سنوات من خلال تحمل نفقات الإعاشة والإقامة والانتقالات لفريق خبراء التعليم وكذلك نقل الطلاب والطالبات لأقرب أماكن إقامتهم تحت إشراف الكابتن بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.



وقال خالد معاذ مدير عام التعليم العام بالمحافظة أن قوافل مصر التعليميه بالوادى الجديد شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات على مراجعتها لما تضمنته من نقاط جوهرية تدعم تحصيل الطلاب للمناهج الدراسية والتى قدمها نخبة من خبراء التعليم المعتمدين من وزارة التربية والتعليم مؤكداً على أن تلك القوافل تلقي رعاية خاصة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وهو ما انعكس فى مستوى الجاهزية والإعداد لتلك القوافل التى استهدفت طلاب المحافظة واستفادت منها كل مدارس المحافظة عبر تقنية البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة.



وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن أعلنت عن تنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة .



وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه جرى توفير قاعات مجهزة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وبث مباشر عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة



واضاف حسن أن مديرية التربية والتعليم وجهت الدعوة لطلاب الثانوية العامة للمشاركة في الدروس المجانية لتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج من خلال التدريب على الأسئلة والأجوبة



وأكد مدير التعليم أن جدول المحاضرات فى الفترة من 2: 3 يونيو بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة وعبر برنامج team,s بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية .





جانب من القوافل التعليمية (1)



جانب من القوافل التعليمية (2)



جانب من القوافل التعليمية (3)



جانب من القوافل التعليمية (4)