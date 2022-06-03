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قبل السفر إلى الحج.. تعرف على المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن (انفوجراف)

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:31 م
قبل السفر إلى الحج.. تعرف على المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن (انفوجراف) الحج_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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أعلنت وزارة الداخلية، عن المستندات المطلوبة من ضيوف الرحمن قبل السفر للأراضي المقدسة لهذا العام، وأهمها جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة، بدءا من تاريخ 11/5/2022م.
 
ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج، مرفقاً به أصل (للاطلاع ) + صورة من شهادة التحصين  بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة، والبطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية") أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الإحتفاظ بها.
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المستندات المطلوبة للحج
 
 وطلبت الداخلية تقريرا طبيا معتمدا ومختوما من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها، موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة، وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج، وصحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج، وبيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر، و(3) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) مع مراعاة ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون، وطول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة، ومراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفى للجواز.
 
ويتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة إسم الحاج ويثبت المظروف بالغلاف الخلفى للجواز، فضلا عن تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم، وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

الداخلية

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