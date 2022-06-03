قافلة طبية لـ"القومى للمرأة" لدعم مواطنى قرية المحاميد بحرى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية بقرية المحاميد بحرى بمركز ومدينة أرمنت، حيث استهدفت القافلة 127 من السيدات والرجال والأطفال بالقرية، وذلك على هامش أنشطة الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمحافظات التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "راعى مصر"، وفى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



يذكر أن القوافل الطبية تستهدف الكشف في جميع التخصصات مع توفير الأدوية مجانا للتخصصات الأربعة ( الرمد والنساء والأطفال والعظام )، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات .



وفى نفس السياق نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، فعاليات الأنشطة الثقافية التاسعة على هامش جلسات الدوار بمحافظة الأقصر، حيث تأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



واستكملت فعاليات الأمسية الثقافية التاسعة بقرية المحاميد بحرى بمدينة أرمنت، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، واستهدفت عدد 250 فرد ( 200 سيدة / 20 رجل / 30 طفل)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة .



وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسية إنشاد ديني وأغاني وطنية، وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على الوجوه للأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على إستكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للمواطنين بالقرى المستهدفة، وقد شارك بالحضور أماني مدني المقررة المناوبة للفرع، وسهير سمير ومنى عبده وفاطمة عبادى عضوات الفرع.





قافلة طبية للقومى للمرأة لدعم 127 مواطن بقرية المحاميد بحرى (1)



قافلة طبية للقومى للمرأة لدعم 127 مواطن بقرية المحاميد بحرى (2)



قافلة طبية للقومى للمرأة لدعم 127 مواطن بقرية المحاميد بحرى (3)



قافلة طبية للقومى للمرأة لدعم 127 مواطن بقرية المحاميد بحرى (4)