قادر.. فيلم وثائقى لطلاب إعلام السويس حول استخدام الذكاء الاصطناعى لخدمة ذوى الإعاقة

كتب محمد صبحى

قدم طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ب جامعة السويس مشروع تخرج عبارة عن فيلم وثائقى حول الذكاء الاصطناعى وتدخله فى مشروعات لمساعدة ذوى الإعاقة من الإعاقات المختلفة، إذ تناول الفيلم جميع المشروعات التى ابتكرت أجهزة تساعد إعاقة مختلفة.

وقالت الطالبة أسماء طلال، إن المشروع يأتى فى إطار توجه الدولة لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وتوجه العالم نحو استخدامات الذكاء الاصطناعى، مشيرة إلى أن الفيلم يتضمن لقاءات مع مسئولين ومبتكرين مثل الدكتور محمد فاروق ومخترعين مثل مخترع نضارة تترجم لغة الإشارة للصم والبكم وصاحب ابتكار الكرسى المتحرك بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعى.

وذكرت أن فيلم "قادر" يعبر عن توجه الدولة المصرية لتوفير مستقبل أفضل لذوي الهمم، وان رؤية الفيلم أن جعل العالم أفضل حيث يوجد في العالم أكثر من ألف مليون شخص من ذوي الاعاقة اي ما يوازي 15% من مجمل سكان كوكب الارض يستحقوا أن يعيشوا حياة طبيعية بدون معاناة وايضا هناك تطور علمي في علم الذكاء الاصطناعي يجب أن تستغله بشكل جيد في شتى مجالات الحياة في عصر للتحول إلى العصر الرقمى، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يتدخل في نواحي حياتنا وبحاكي الإنسان والعقل البشري ليحل مشكلات عديدة.