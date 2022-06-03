فريق مياه المنوفية يواصل تدريبات السلامة المهنية ضمن مسابقة شركات الوجه البحرى

وقال: تولى الشركة اهتماما كبيرا بتدريب متخصصين إدارات السلامة والصحة المهنية علي أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، وتسريب الكلور.

وأشار: تضم المسابقة كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور.

وأوضح أنه يتم التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لتشمل تدريبات عن سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أى خطر محتمل، من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.