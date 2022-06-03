علاج 1252 مواطنا فى قافلة طبية بمركز كفر سعد فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

كشفت مديرية الشئون الصحة بدمياط عن نتائج القافلة التى انطلقت يوم الأربعاء الماضى، واستمرت حتى اليوم، بقرية منشية ناصر التابعة لمركز كفر سعد، وذلك فى مستهل خطة شهر يونيو لعام 2022 للقوافل الطبية.



تتضمن القافلة كافة التخصصات الطبية و معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة..



وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أن قافلة منشية ناصر، تردد عليها 1252 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وتحويل 17حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضاً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء 577 تحليلا معمليا و فحص 30حالة بالأشعة و32حالة أخرى بالسونار.



يأتى ذلك ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".







