طلاب عمارة بكلية الفنون الجميلة يعرضون مشروعاتهم أمام وفد محافظة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت كلية الفنون الجميلة الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، لاستعراض الجهود فيما يتعلق بمشروع إعداد المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمراني للمدن المصرية وإعداد دراسات الوضع الراهن، وذلك بحضور الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، والدكتورة سحر الارناؤوطي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كشك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره مني المصري رئيس قسم العمارة، والدكتور أحمد الزيات مدرس العمارة والتخطيط.

أوضحت عميد الكلية أن هذا المشروع يأتي فى ضوء دمج التعليم الأكاديمى مع المشروعات التطبيقية بما يخدم خريج قسم العمارة بالكلية وربطة بسوق العمل، وأضافت أن المشروع سيكون تحت إشراف نخبة من أساتذة التخطيط العمرانى بالكلية.

قدم الطلاب خلال اللقاء عرضاً للخطوات الأولي للدراسات العمرانية التفصيلية للوضع الراهن لمناطق عزبة سكينة وخورشيد وأبيس الثانية من دراسات السكان وقطاعات الخدمات وشبكات الطرق والبنية التحتية.

وأشادت "عازر" بما قدمه الطلاب من دراسات مستفيضة للمشروع بالرغم من إنه لا يزال فى مرحلته الاولى، وأكدت على إتاحة كافة المعلومات بما يدعم اخراج المشروع على الوجه الأكمل فى صورته النهائية، كما أوضحت المهندسة نهى عبد اللطيف أنه فى حال الإنتهاء من المشروع سيكون بمثابة تجربة متكاملة لتنفيذ مشروع اكاديمى بمحافظة الاسكندرية.



وسيستمر المشروع بمراحلة من خلال خطة القسم العلمى لبرامج التدريب الصيفي لطلاب القسم العلمى بالتعاون مع التخصصات المختلفة، بمشاركة فريق عمل المشروع الدكتور أحمد الزيات، و م.م.مصطفى ابراهيم، و م.دنيا نبيل،و م.دنيا يسري، وم.إنجي المليجى.