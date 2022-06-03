ضبط 45 ألف كرتونة جبن بها 292 طنا ونصف غير صالحة للاستخدام الآدمي

تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدي، محافظ كفر الشيخ، واشراف رجب نائل رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ من تحرير محضر غش تجارى ثلاجة لحفظ المواد الغذائية.
وتمكنت الحملة من ضبط 45 ألف كرتونة جبن تحمل اسم احدى العلامات التجارية، وزنه الكرتونة 6.5 كيلو بإجمالي مضبوطات 292.500 طن جبنة بها تغير في الخواص الطبيعية وبها انتفاخ ولا تصلح للاستخدام الآدمي وعدم وجود مستندات تدل على مصدر السلعة.
ضبط 45 ألف كرتونة جبن بها 292 طنا ونصف غير صالحة للاستخدام الآدميالجمعة، 03 يونيو 2022 04:28 م
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدي، محافظ كفر الشيخ، واشراف رجب نائل رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ من تحرير محضر غش تجارى ثلاجة لحفظ المواد الغذائية.
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