ضبط 230 علبة أدوية بشرية خاصة بالتأمين الصحى فى صيدليات بقليوب

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة لمتابعة الأدوية والعقاقير بالصيدليات الموجودة بنطاق مدينة ومركز قليوب بمحافظة القليوبية، لمتابعة صلاحية وجودة الأدوية التي تقدم لجمهور المستهلكين بتلك المنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 230 علبة أدوية بشرية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها داخل الصيدليات ومجهولة المصدر وبدون فوتير، بداخل كل علبة منها 4 شريط أدوية بإجمالى 920 شريط أدوية بشرية، وأيضا ضبط 90 برطمان أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك داخل 4 صيدليات بدائرة قسم ومركز شرطة قليوب، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

وورد بتقرير التفتيش الصيدلي يتضمن ان تلك الكميات المضبوطة مهربة ومقلدة ومغشوشة وبدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، كما أن أصحاب تلك الصيدليات غير حاصلين على موافقة الهيئة العامة للأدوية البشرية بتداول تلك الأدوية، كما أنهم يقومون بطرحها في الأسواق مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة.