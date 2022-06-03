ضبط 117 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1580) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (24٫590 طن "دقيق أبيض - أرز أبيض- مكرونة") ، (392) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 3,970 طن "دقيق – عصائر – لحوم" – 200 عبوة مواد غذائية – 150 متر أخشاب -534 عبوة سجائر) ، وكذا (605) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضايا دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 200 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 164 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –102 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 60 قضية توقف عن الإنتاج – 62 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (6,750 طن دقيق بلدى مدعم- 400 رغيف بلدى) ، وكذا (10) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23,050 أسمدة مدعمة – 1,268 طن "سكر- زيت تموينى" – 49500 لتر "سولار – بنزين" – 2641 متر مكعب "غاز طبيعى" – 5935 رغيف مُدعم) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (56,278 طن – 534 عبوة سجائر – 49500 لتر "سولار، بنزين" – 2641 متر مكعب "غاز طبيعى" - 6335 رغيف مدعم – 200 عبوة مواد غذائية – 150 متر أخشاب) كان أبرزها ضبط (10,55 طن دقيق أبيض) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (7 طن مكرونة) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (4,04 طن أرز أبيض بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى - 15٫55 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة).. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط (7,5 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (6,8 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وبها "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (7,85 طن "مسلى – سكر حر- دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (5,95 طن "جبن رومى – جبن أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان) بمحافظة القليوبية، وضبط (236300 قرص أدوية مختلفة الأنواع) بدون مستندات مهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مركز لعلاج العظام والعمود الفقرى) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الصناعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (117,900 طن أقماح محلية) – (7 مخازن) – (2 سيارة) أبرزها ضبط (40 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مفرش لتجميع القمح بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية، وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنيا) لتجميعه كمية قدرها (30 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (13 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (15) قضية بمضبوطات بلغت (375 قطعة "99 قطعة صوتية – 125 قطعة ضوئية – 151 ملصق")