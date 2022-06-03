اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يسلم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بالدقهلية

الجمعة، 03 يونيو 2022 02:48 م
صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يسلم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بالدقهلية ماشية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الانتهاء من تسليم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بمحافظة الدقهلية، وحصولهم على مستحقاتهم كاملة.
 
وقال الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري ورئيس مجلس ادارة الصندوق، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها.
 
وأوضح صابر، أنه تم التوجيه بسرعة صرف و تسليم شيكات التعويضات الخاصة بعملاء الصندوق مستحقى صرف التعويضات، وتم تشكيل لجنة من الصندوق، وبحضور عدد من المربيين ومسئولي الطب البيطري بالدقهلية، وممثلي البنك الزراعي، لتسليم شيكات التعويضات لمستحقيها وفاءاً بإلتزامات الصندوق للمستحقين لصرف التعويضات من عملاء الصندوق.
 
وأشار رئيس مجلس ادارة الصندوق، إلى أن المربيين، أشادوا بأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق، للتأمين على الثروة الحيوانية، وتقديم الخدمات للمستأمنين،  والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية عملاء الصندوق مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة بهدف إثراء الإقتصاد القومي المصري.

الزراعة

الماشية

التأمين على الماشية

الطب البيطرى


الموضوعات المتعلقة

صندوق التأمين على الماشية ينظم 87 قافلة إرشادية فى 8 محافظات خلال أبريل

الأربعاء، 11 مايو 2022 06:00 ص

‫ صندوق التأمين على الماشية ينظم ندوة إرشادية فى البحيرة

الخميس، 14 أبريل 2022 11:17 ص

الزراعة: إحالة ملف مخالفات صندوق التأمين على الماشية للنائب العام

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:08 ص

تعرف على كيفية مواجهة مرض الجلد العقدى واهمية التأمين على الماشية بالفيوم

السبت، 18 مايو 2019 04:47 م

وزير الزراعة يُعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين على الماشية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة