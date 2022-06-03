"صحة الإسكندرية" تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بها

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، دورات تدريبية للعاملين بها، وذلك تحت رعاية الدكتور "أيمن حليم" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حيث عقدت بمستشفى أطفال الرمل، ورشة عمل لمديري ادارت العلاجي بالمناطق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن دور الجهاز الاشرافي في دعم اجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات.



وشارك فى الورشة الدكتورة "عبير عنان" مدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية، والدكتورة "هبه عارف" مدير عام الطب العلاجي والدكتورة "ضحى حجاج" مدير ادارة التدريب



فيما عقد بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحى بالإسكندرية اجتماعا ضم الدكتور الدكتور "إيهاب كمال" مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء ، والدكتور "أيمن حليم" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، والدكتور "أحمد الملاح" معاون محافظ الإسكندرية ، والدكتور "عنانى إسماعيل" مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى ، والدكتور "هانى غزال" مدير مستشفى جمال عبد الناصر



وناقش الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من مشروع تقييم الاداء على رأس العمل لتحديد الاحتياجات التدريبية بالإسكندرية ، كما تم خلال الاجتماع تكريم الفريق المشارك في التقييم بالمستشفيات والمناطق الطبية









