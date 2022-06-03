سلوفاكيا.. إصابة 50 شخصا إثر اصطدام قاطرة بقطار ركاب

كتب محمد جمال

اصطدمت قاطرة بقطار ركاب واقف على السكة بالقرب من مدينة جيلينا شمال غربي سلوفاكيا، مما أسفر عن إصابة نحو 50 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة السلوفاكية، يوم الجمعة، أن القاطرة كانت تتحرك بسرعة عالية واصطدمت بالقطار الواقف على السك بين محطتي فروتكي وفارين، والذي كانت من المخطط أن تقدم مساعدة فنية له.

وأسفر الحادث عن إصابة نحو 50 شخصا حسب المعطيات الأولية.

وتعمل في مكان الحادث فرق الأطباء ورجال الإطفاء. وقد توجه إلى هناك وزير النقل السلوفاكي أندريه دوليجال.

وتم تعليق حركة القطارات في المنطقة، وتدرس الشرطة ملابسات وأسباب الحادث.