روسيا تعلن إلغاء قيود كورونا المفروضة على دخول الأجانب

كتب محمد جمال

قررت روسيا رفع القيود الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد-19"على دخول المواطنين الأجانب الذين يصلون عبر المطارات ونقاط التفتيش البحرية.

وقال مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا "بعد المناقشة التي أجراها أعضاء مقر العمليات، تم اتخاذ قرار برفع القيود الوبائية عن دخول الأجانب الوافدين إلى روسيا عن طريق الجو، وكذلك عبر نقاط التفتيش البحرية اعتبارًا من 14 يونيو 2022".

وأضاف البيان "سيتم إجراء التغييرات للأمر الصادر عن الحكومة الروسية في 16 مارس 2020 رقم635-أر، والأمر في 27 مارس 2020 رقم 763-أر".

وكانت السلطات الصحية في روسيا قالت إن البلاد تشهد منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد مختلف المناطق.

وفي مايو الماضي، سجلت روسيا أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من عامين.

ويصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى أكثر من 18 مليون حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 372 ألف حالة.