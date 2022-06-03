وأضاف ميزينتسيف "على الرغم من كل العوائق التى أوجدتها كييف، تم إجلاء ما مجموعه 20 ألفا و270 شخصا، بينهم 3 آلاف و185 طفلا، إلى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسيك الشعبيتين، وذلك دون مشاركة الحكومة الأوكرانية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.

وأوضح ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مركز التنسيق بين الوكالات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، أن إجمالي عدد الذين تم اجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة وصل إلى مليون و615 ألفا و457 شخصا، من بينهم 263 ألفا و4 أطفال.

وأشار المسئول الروسي إلى عبور 231 ألفا و845 مركبة شخصية، للحدود الروسية حتى الآن، بما في ذلك 3 آلاف و444 مركبة خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.

ووفقا لميزينتسيف، تلقت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 63 طلبا للإجلاء إلى روسيا من مواطنين أوكرانيين ورعايا أجانب، عبر قنوات مختلفة حددتها الهيئات الرسمية والمنظمات العامة في الاتحاد الروسي.