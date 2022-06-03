رئيس مدينة المحلة: تطهير 170 مسجدا وتحرير 58 محضرا للحد من انتشار كورونا

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهى للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وقامت اللجان المشكلة بالوحدات المحلية بتحرير 58 محضرا متنوعا منها 6 محاضر كمامة و21 محضر إشغال طريق و24 محضر نظافة و7 محاضر بيئة ومصادرة عدد 55 شيشة وإعدام 43 كوبا زجاجيا، وتطهير وتعقيم حوالى 170 مسجدا خلال إقامة الصلوات اليومية، وتطهير المدارس التى بها لجان امتحانات وعدد من المؤسسات الحكومية مثل الوحدات المحلية والصحية ومكاتب البريد والتموين.

وأضاف أنه نظرا لحلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة استمرت الحملات لرش شوارع قرى العامرية والمعتمدية ومحلة حسن والهياتم والبنوان وشبرابابل بالمبيد المضاد للحشرات الضارة.

وأشار الحروانى إلى أنه قد تم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية لمراقبة الأسعار والتأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات واظهار قوائم الأسعار بأماكن مكشوفة وواضحة للمواطنين والالتزام بها فى أعمال البيع وتوافر جميع السلع الغذائية والتموينية بالمحلات والأسواق.

ويشرف على أعمال الإجراءات الاحترازية المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ولجان متابعة الإجراءات الاحترازية بقرى المركز.



جانب من التطهير (1)



جانب من التطهير (2)



جانب من التطهير (3)



جانب من التطهير (4)



جانب من التطهير (5)



جانب من التطهير (6)













