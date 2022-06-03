وذكرت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية أنه تم استلام هذه الأموال من الجهات المانحة للسيطرة على مرض فيروس كورونا، بينما قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إنه يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الصحية الأخرى، حيث أصبح وباء كورونا تحت السيطرة الآن.

وأضافت أن سريلانكا تقوم بتصنيع حوالي 234 نوعًا من الأدوية اللازمة للمستشفيات محليًا، بينما تستمر أسعار الأدوية الأخرى في الارتفاع الحاد في السوق العالمية، ولهذا أشار الرئيس راجاباكسا إلى إمكانية زيادة التصنيع الدوائي المحلي بشكل أسرع والحصول على المواد الخام اللازمة في هذا الصدد بموجب تمويل صندوق كورونا.

وأفادت الصحيفة أن هناك 12 مستثمرًا في قطاع الأدوية في منطقة أويامادوا وميليوا فى هورانا، حيث قال مسئولون إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في تلك المصانع في الأشهر القليلة المقبلة ولديها القدرة على إنتاج أكثر من 200 نوع من الأدوية في هذه المناطق.