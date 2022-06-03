رئيس جامعة عين شمس يكرم الفائزين فى المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"

كتب محمود راغب

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن و الدكتورة إسراء عبد السيد الأستاذ بقسم اللغه الصينية ومدير معهد كونفوشيوس الفائزين في مسابقة جسر اللغة الصينية.

وكانت جامعة عين شمس قد حصدت المركز الأول والثالث في المسابقة التي نظمها معهد كونفوشيوس بالتعاون مع المكتب التعليمي بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والتى شارك فيها كل الجامعات المصرية وهي المسابقة المؤهلة للمشاركة في المسابقة الدولية بالصين التي يخوضها العديد من المتسابقين من مختلف دول العالم.

وتأتي التصنيفات على مستوى القارات وحتى التصنيفات النهائية التي ستعقد في بكين لتصفية الأوائل على مستوى العالم حيث يمكن للفائزين الحصول على العديد من المنح والمميزات للدراسة في الصين.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور محمود المتيني عن تهنئته و سعادته بالطلبة الفائزين مؤكداً استمرار تقديم الدعم لمعهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن

وأهدى رئيس الجامعة شهادات التكريم للطلاب الفائزين في المسابقة فى دورتها ال 21 وهم:

الطالبة أسيل أحمد يسري الحاصلة على المركز الأول عن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس والطالبة ندى أحمد علي الحاصلة على المركز الثالث كما تم تكريم الدكتورة مي السيد البنا المدرس بقسم اللغة الصينية ومدربة الطالبة ندى كما تم تكريم الأستاذه Dong Xiao Ming عن تدريب الطالبة أسيل.

كما تم تكريم الدكتور إسراء عبد السيد المشرف على الفريق المشارك فى المسابقة ومدير المعهد نظرا للجهد الكبير الذى بذلته للوصول بالمشاركين من جامعة عين شمس للحصول على المراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك على الجهد المبذول في تنظيم وتنسيق المسابقة في دورتها ال21 .