رئيس الوزراء يتفقد مشروع تنفيذ الحى السكنى فى الزيتونة بمدينة سانت كاترين

كتبت هند مختار

خلال جولته بمدينة سانت كاترين، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى موقع الزيتونة، حيث تفقد عدداً من المشاريع التي يشهدها الموقع، ضمن خطة تطوير المدينة، وإعادة مظهرها الحضاري استعداداً لجذب الزوار والسائحين.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من العمارات بالحي السكني بالزيتونة، والذي يشهد إضافة وحدات سكنية، وخدمات، لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني بالزيتونة، حيث أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه يشهد تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالى 546 وحدة سكنية، بمساحات ما بين 150 و 220 م2 للوحدة، عدد من بينها بتشطيب فاخر، إلى جانب إنشاء خدمات متكاملة تضم: مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، وسوقا تجارية.

وأوضح الدكتور ماهر ستينو، استشاري المشروع، أن نسبة تنفيذ الاعمال الخرسانية بالحي السكني بالزيتونة، تصل إلى 80%، وذلك في جميع المجمعات السكنية بعدد 21 مجمعاً، كما يتم استكمال اعمال المسجد والكنيسة والمحال التجارية.