جاء ذلك خلال استقبال المستشار الألمانى "أولاف شولتس" اليوم /الجمعة/، رئيس البرلمان الأوكرانى، فى مكتبه بالعاصمة "برلين".



وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن يلتقي أيضا رئيس البرلمان الأوكراني بالرئيس الألماني "فرانك-فالتر شتاينماير" في وقت لاحق اليوم.



وفي السياق ذاته.. تعكف ألمانيا على توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، حسب تقرير نشرته القناة الأولى الألمانية اليوم الجمعة على صفحتها الإلكترونية.



وذكر التقرير أن الأسلحة تشمل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع والأنظمة المضادة للطائرات وربما أيضًا قاذفات الصواريخ.