ختام فعاليات سمبوزيوم مدينتى الدولي الخامس للنحت .. وتكريم المشاركين

اختتمت مساء اليوم فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت، والذي انطلق يوم 5 مايو الماضي، وسط أجواء احتفالية، تم خلالها تكريم الفنانين المشاركين في الحدث.

وألقى الدكتور سعيد بدر، أستاذ النحت بجامعة الإسكندرية، نائب رئيس السمبوزيوم، الضوء على أهمية الفن في المدن السكنية الجديدة، مؤكدًا أن فن النحت مكملا للرؤية العامة لمدينة مدينتي، وأن الأجيال التي تعيش في المدينة من الأطفال ستنمو ثقافتهم البصرية.

ووجه بدر الشكر لهشام طلعت مصطفى لرعايته الفن والفنانين، كما وجه الشكر للدكتور صلاح حماد، رئيس السمبوزيوم، وهنأه بنجاح السمبوزيوم لأنه من أول الفنانين الذين تعبوا حتى كونوا اسما كبيرا عالميا، وسمبوزيوم مدينتي مكملا برسالته، كما وجه الشكر لجميع اللجنة المنظمة للسمبوزيوم وجميع المشاركين في السمبوزيوم.

من جانبه، وجه الدكتور صلاح حماد، مدير السمبوزيوم، الشكر للقائمين على الحدث، مؤكدا أنه شهد مشاركات دولية من دول عدة، مثل تونس والسودان وصربيا كما وجه الشكر الشكر للجنة القائمة على السمبوزيوم.

وأشاد المشاركون في سمبوزيوم مدينتي للنحت بحسن تنظيم الحدث، الذي يعد من أهم الملتقيات الإبداعية التي تجمع خيرة الخبرات في هذا المجال، مؤكدين أن طبيعة مدينتي تمثل حافزًا مهمًا للإبداع.



فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت (2)



فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت (3)



فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت (4)



فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت (5)



فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت (6)



فعاليات سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت (7)